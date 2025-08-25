Η Άουγκσμπουργκ δημοσίευσε ένα βίντεο αφιερωματικού χαρακτήρα για τον Δημήτρη Γιαννούλη με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη της συνεργασίας του με την ομάδα.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεκίνησε δυναμικά τη δεύτερη σεζόν του στην Άουγκσμπουργκ, σκοράροντας στην πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στη Φράιμπουργκ. Ήταν το πρώτο φετινό γκολ του και το δεύτερο σε ολόκληρη την καριέρα του στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίζεται από τον Άυγουστο του 2024.

Η ομάδα του, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έλευσή του, ετοίμασε για τον 29χρονο μπακ ένα αφιέρωμα για τον πρώτο του χρόνο στη Γερμανία. Στο σχετικό βίντεο, ο Γιαννούλης παίρνει τους φιλάθλους μαζί του στην καθημερινότητά του, στις προπονήσεις αλλά και στις στιγμές χαλάρωσης με τους δικούς του ανθρώπους.

Παράλληλα, βρίσκει την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις για το πώς του αρέσει να περνάει τον χρόνο του και να διασκεδάζει όταν δε βρίσκεται στα γήπεδα.

Δείτε το βίντεο: