Γιαννούλης: Σκόραρε για την Άουγκσμπουργκ στην πρεμιέρα της Bundesliga

Νίκος Κικίδης
Δημήτρης Γιαννούλης - Άουγκσμπουργκ

Πρεμιέρα στη Bundesliga με γκολ για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος με σουτ που κόντραρε στην περιοχή άνοιξε το σκορ για την Άουγκσμπουργκ κόντρα στην Φράιμπουργκ.

Άνοιξε λογαριασμό στη φετινή Bundesliga ο Δημήτρης Γιαννούλης και μάλιστα με... το καλησπέρα της νέας σεζόν. Στο 32΄του αγώνα απέναντι στη Φράιμπουργκ η μπάλα στρώθηκε στον Έλληνα αριστερό μπακ που έπιασε μονοκόμματο σουτ και βρήκε δίχτυα για την Άουγκσμπουργκ (1-0) με τη βοήθεια της κόντρας. Ήταν το πρώτο φετινό γκολ του Γιαννούλη και το δεύτερο σε ολόκληρη την καριέρα του στη Bundesliga, με το οποίο έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

