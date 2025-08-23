Γιαννούλης: Σκόραρε για την Άουγκσμπουργκ στην πρεμιέρα της Bundesliga
Άνοιξε λογαριασμό στη φετινή Bundesliga ο Δημήτρης Γιαννούλης και μάλιστα με... το καλησπέρα της νέας σεζόν. Στο 32΄του αγώνα απέναντι στη Φράιμπουργκ η μπάλα στρώθηκε στον Έλληνα αριστερό μπακ που έπιασε μονοκόμματο σουτ και βρήκε δίχτυα για την Άουγκσμπουργκ (1-0) με τη βοήθεια της κόντρας. Ήταν το πρώτο φετινό γκολ του Γιαννούλη και το δεύτερο σε ολόκληρη την καριέρα του στη Bundesliga, με το οποίο έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Dimitrios Giannoulis | 🇩🇪 Freiburg 0-1 Augsburgpic.twitter.com/FqjKl3pHKk— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 23, 2025
