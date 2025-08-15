Αλ Νασρ: Επίσημα... Σαουδάραβας ο Κομάν για 30 εκατ. ευρώ (vid)
Παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο Κίνγσκλεϊ Κομάν. Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας και συνεισφοράς στους Βαυαρούς, ο 29χρονος Γάλλος άφησε πίσω του την Ευρώπη για... χάρη της Σαουδικής Αραβίας και της Αλ Νασρ που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του. Και μάλιστα με ένα φοβερό βίντεο, όπου ο Κομάν να κερδίζει στην... κούρσα τον Flash και τον Μπολτ!
Έτσι, μετά την προσθήκη του Ζοάο Φέλιξ από την Τσέλσι και του Ινίγο Μαρτίνεθ -που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα- η Αλ Νασρ προσέθεσε στο ρόστερ της ακόμη έναν ποιοτικό παίκτη.
Το κόστος της μεταγραφής ανήλθε στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ ο Κομάν υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, δηλαδή μέχρι το 2028. Η Μπάγερν από την πλευρά της αποχαιρέτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της, με την οποία ο Γάλλος κατέγραψε 339 συμμετοχές με 72 γκολ και 71 ασίστ και αναδείχθηκε -μεταξύ άλλων- 9 φορές πρωταθλητής Γερμανίας και μία πρωταθλητής Ευρώπης (2020).
Fast track to Greatness.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 15, 2025
Welcome, Coman 🏁⚡
pic.twitter.com/eIWb1ro6Xi
What a journey with you, King! 👑— FC Bayern (@FCBayernEN) August 15, 2025
Kingsley Coman's best moments in a FC Bayern shirt. ❤️ 🤍
🔗 https://t.co/3G50R2xPFg #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/jV4D0I1eCj
