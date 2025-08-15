Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας είναι και επίσημα ο Κίνγκσλεϊ Κομάν, με την Αλ Νασρ να ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου για τα επόμενα τρία χρόνια μέσω ενός φανταστικού βίντεο.

Παρελθόν από την Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ο Κίνγσκλεϊ Κομάν. Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας και συνεισφοράς στους Βαυαρούς, ο 29χρονος Γάλλος άφησε πίσω του την Ευρώπη για... χάρη της Σαουδικής Αραβίας και της Αλ Νασρ που ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του. Και μάλιστα με ένα φοβερό βίντεο, όπου ο Κομάν να κερδίζει στην... κούρσα τον Flash και τον Μπολτ!

Έτσι, μετά την προσθήκη του Ζοάο Φέλιξ από την Τσέλσι και του Ινίγο Μαρτίνεθ -που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα- η Αλ Νασρ προσέθεσε στο ρόστερ της ακόμη έναν ποιοτικό παίκτη.

Το κόστος της μεταγραφής ανήλθε στα 30 εκατ. ευρώ, ενώ ο Κομάν υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, δηλαδή μέχρι το 2028. Η Μπάγερν από την πλευρά της αποχαιρέτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της, με την οποία ο Γάλλος κατέγραψε 339 συμμετοχές με 72 γκολ και 71 ασίστ και αναδείχθηκε -μεταξύ άλλων- 9 φορές πρωταθλητής Γερμανίας και μία πρωταθλητής Ευρώπης (2020).