Δεν λυγίζει η Στουτγκάρδη μπροστά στην πίεση της Μπάγερν για την απόκτηση του Νικ Βολτεμάντε, απορρίπτοντας πρόταση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ από τους Βαυαρούς.

Δεν το βάζει κάτω η Μπάγερν που επέστρεψε με νέα, βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Νικ Βολτεμάντε. Παρόλα αυτά, η στάση της Στουτγκάρδης παραμένει άκαμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το «Sky Sports Germany», οι Βαυαροί ανέβασαν την προσφορά τους στα 60 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Γερμανού επιθετικού, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Παρά τη βελτιωμένη πρόταση ωστόσο οι Σουηβοί δεν δείχνουν διατεθειμένοι να υποκύψουν στην πίεση της Μπάγερν και εξακολουθούν να απαιτούν ένα ποσό κοντά στα 75 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την ολοκλήρωσης της μεταγραφής.

Τις παραπάνω πληροφορίες επιβεβαίωσε λίγο αργότερα και ο μάνατζερ του Βολτεμάντε, Ντάνι Μπάχμαν, ο οποίος χαρακτήρισε μη ρεαλιστικές τις οικονομικές απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας.

«Η λύση που απαίτησε ο κ. Βέρλε αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας αμφισβητήσιμης προθεσμίας, παραδόθηκε σήμερα ως πλήρες πακέτο από τον ενδιαφερόμενο και την πλευρά του παίκτη μαζί, ύψους άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ συν ρήτρα μεταπώλησης» τόνισε αρχικά, προτού συνεχίσει:

«Η απάντηση του εποπτικού συμβουλίου – που απαιτούσε ένα μη ρεαλιστικό ποσό των 75 εκατομμυρίων ευρώ για έναν παίκτη που αποκτήθηκε ως ελεύθερος, αλλά με μισθολογική κατάταξη στα χαμηλά της μεσαίας κλίμακας – όχι μόνο στερείται οποιασδήποτε βάσης, ειδικά για εγχώρια μεταγραφή, αλλά βρίσκεται και σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενες συμφωνίες».