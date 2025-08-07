Στα ραντάρ της για την επιθετική της ενίσχυση έχει τον Νίκολας Τζάκσον της Τσέλσι η Μπάγερν Μονάχου.

Της... αρέσει η Premier League της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί έκαναν δικό τους τον Λουίς Ντίας από τη Λίβερπουλ και πλέον έχουν στρέψει το βλέμμα τους και σε έναν ακόμα παίκτη από το Νησί, προκειμένου να γεμίσουν την επιθετική φαρέτρα του Βενσάν Κομπανί. Ο λόγος για τον Νίκολας Τζάκσον της Τσέλσι, που βρίσκεται στο στόχαστρό τους.

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας θέλει ακόμα έναν φορ για να δώσει βάθος στην αιχμή του δόρατός της και να προσφέρει υποστήριξη στον Χάρι Κέιν και αφού η περίπτωση του Νικ Βολτεμάντε της Στουτγκάρδης δείχνει αδύνατη φέτος, «ψάχνεται» για τον Σενεγαλέζο. Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, η Μπάγερν έχει χτυπήσει την πόρτα της Τσέλσι για να εξερευνήσει τις προϋποθέσεις ενός ενδεχόμενου deal για τον Τζάκσον, ο οποίος ενδιαφέρει πολύ σοβαρά και τη Νιούκαστλ.

Ο 24χρονος επιθετικός δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Έντσο Μαρέσκα και αναμένεται να αποχωρήσει από τους Λονδρέζους. Όχι όμως και με το αζημίωτο. Η Τσέλσι αξιώνει 65 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Ο Τζάκσον δεν είναι φορ του «κουτιού», διακρίνεται για την ευελιξία του, ωστόσο δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη στα δύο χρόνια που βρίσκεται στην Τσέλσι. Μαζί της μετρά 30 γκολ και 12 ασίστ σε 81 συμμετοχές σε όλες τις εμφανίσεις.