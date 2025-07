Παίκτης των πρωταθλητών Γερμανίας θα πρέπει να θεωρείται ο Κολομβιανός εξτρέμ, καθώς επετεύχθη συμφωνία με τη Λίβερπουλ και την ερχόμενη εβδομάδα θα «κλείσει» τυπικά το θέμα.

«Λευκός καπνός» φαίνεται πως βγήκε στην υπόθεση της μεταγραφής του Λουίς Ντίας στην Μπάγερν Μονάχου. Όπως μεταδίδουν πολλαπλές πηγές από Γερμανία και Αγγλία, οι Βαυαροί έδωσαν τα χέρια με τη Λίβερπουλ για χάρη του Κολομβιανού.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας έθεσαν ως πρώτο στόχο την απόκτηση του 28χρονου winger και αναμένεται να πληρώσουν περί τα 75 εκατ. ευρώ στους «Reds» για να ντύσουν στα.. δικά τους κόκκινα τον Ντίας. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έως το 2029, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας και θα ακολουθήσουν τα ιατρικά τεστ.

