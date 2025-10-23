Champions League: Δείτε τα 28 γκολ και τα highlights της βραδιάς
«Πλούσια» από γκολ ήταν και η αποψινή βραδιά στο Champions League, με την οποία έπεσε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της League Phase! Η χθεσινή (19/10) σταμάτησε στα 43 τέρματα, με αυτή της Τετάρτης να προσθέτει ακόμη 28 στο... σακούλι καθιστώντας την έτσι την πιο παραγωγική αγωνιστική στην ιστορία της διοργάνωσης -του νέου format- με συνολικά 71 γκολ!
Όσον αφορά τις αναμετρήσεις της Τετάρτης, Τσέλσι και Λίβερπουλ «κέρασαν» πεντάρες (5-1) σε Άγιαξ και Άιντραχτ, αντίστοιχα, ενώ η Μπάγερν Μονάχου σταμάτησε στο 4-0 απέναντι στην Μπριζ. Η Ρεάλ Μαδρίτης «λύγισε» τη Γιουβέντους με 1-0, ενώ η Σπόρτινγκ νίκησε με ανατροπή την Μαρσέιγ (2-1).
Νωρίτερα η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε 3-1 της Καραμπάγκ και με το ίδιο σκορ η Γαλατάσαραϊ «καθάρισε» την Μπόντο Γκλιμτ. Στο 0-0 έμειναν οι αναμετρήσεις Αταλάντα - Σλάβια Πράγας και Μονακό - Τότεναμ.
Απολαύστε και τα 28 γκολ της βραδιάς:
