Η μεταγραφή του Λουίς Ντίας στην Μπάγερν Μονάχου προχωράει με ομαλούς ρυθμούς για τους Βαυαρούς που πλέον βρίσκονται κοντά στην πραγματοποίηση της συμφωνίας με τη Λίβερπουλ.

Ο Λουίς Ντίας είναι ο εκλεκτός για την Βινσέντ Κομπανί και την Μπάγερν Μονάχου, η οποία επιμένει και πιέζει για την απόκτηση του Κολομβιανού εξτρέμ της Λίβερπουλ.

Όπως είχε γίνει γνωστό, οι Βαυαροί θα έκαναν... comeback με ανανεωμένη πρόταση, μετά τα «όχι» από πλευράς Reds στις πρώτες προσεγγίσεις του γερμανικού συλλόγου.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο Ντίας πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στο Μόναχο, με τις συνομιλίες μεταξύ των δύο ομάδων να προχωρούν. Μάλιστα, οι άνθρωποι της Μπάγερν είναι σίγουροι πως η μεταγραφή θα «κλείσει» με μία προσφορά της τάξεως των 75 εκατ. ευρώ.

Οι εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό του δεν έμειναν απαρατήρητες στο «στρατόπεδο» της Λίβερπουλ. Ο Άρνε Σλοτ τον άφησε εκτός αποστολής στη φιλική ήττα της ομάδας του από τη Μίλαν στο «Άνφιλντ» (2-4). Όπως ο ίδιος εξήγησε, ο λόγος που το έκανε ήταν ακριβώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λίβερπουλ και Μπάγερν για την επικείμενη μεταγραφή του Κολομβιανού.

