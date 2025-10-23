Πέντε ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας του Champions League μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής, στην οποία έσπασε το ρεκόρ παραγωγικότητας με 71 γκολ σε 18 ματς!

Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχώρισε η επικράτηση της Ρεάλ επί της Γιουβέντους στο ντέρμπι της αγωνιστικής, η πεντάρα της Λίβερπουλ που επέστρεψε στις νίκες με εκτός έδρας θρίαμβο επί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Σε συνδυασμό με την εύκολη νίκη της Τσέλσι επί του θλιβερού και ουραγού Αγιαξ ολοκληρώθηκε το τρομερό 5/5 του διημέρου από τις αγγλικές ομάδες!

Στην επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε πάρα πολύ κρίσιμο ματς την PSV και ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν.

Η βαθμολογία του Champions League

1. Παρί Σεν Ζερμέν (13-3) 9

2. Μπάγερν Μονάχου (12-2) 9

3. Ίντερ (9-0) 9

4. Άρσεναλ (8-0) 9

5. Ρεάλ Μαδρίτης (8-1) 9

6. Ντόρτμουντ (12-7) 7

7. Μάντσεστερ Σίτι (6-2) 7

8. Νιούκαστλ (8-2) 6

9. Μπαρτσελόνα (9-4) 6

10. Λίβερπουλ (8-4) 6

11. Τσέλσι (7-4) 6

12. Σπόρτινγκ (7-4) 6

13. Καραμπάγκ (6-5) 6

14. Γαλατάσαραϊ (5-6) 6

15. Τότεναμ (3-2) 5

16. Αϊντχόφεν (8-6) 4

17. Αταλάντα (2-5) 4

18. Μαρσέιγ (6-4) 3

19. Ατλέτικο Μαδρίτης (7-8) 3

20. Μπριζ (5-7) 3

21. Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-7) 3

22. Άιντραχτ Φρανκφούρτης (7-11) 3

23. Νάπολι (4-9) 3

24. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (3-9) 3

25. Γιουβέντους (6-7) 2

26. Μπόντο Γκλιμτ (5-7) 2

27. Μονακό (3-6) 2

28. Σλάβια Πράγας (2-5) 2

29. Πάφος (1-5) 2

30. Λεβερκούζεν (5-10) 2

31. Βιγιαρεάλ (2-5) 1

32. Κοπεγχάγη (4-8) 1

33. Ολυμπιακός (1-8) 1

34. Καϊράτ (1-9) 1

35. Μπενφίκα (2-7) 0

36. Άγιαξ (1-11) 0

Η 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE

Τρίτη, 22/10

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ – Πάφος 0-0

Αρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν – Παρί Ζεν Ζερμέν 2-7

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Νιουκάστλ – Μπενφίκα 3-0

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ 2-4

Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ιντερ 0-4

Τετάρτη, 22/10

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ 3-1

Γαλατάσαραϊ – Μπόντο Γκλιμτ 3-1

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας 0-0

Αϊντραχτ Φρ. - Λίβερπουλ 1-5

Μονακό – Τότεναμ 0-0

Μπάγερν – Μπριζ 4-0

Ρεάλ – Γιουβέντους 1-0

Τσέλσι – Αγιαξ 5-1

Σπόρτινγκ Λ. - Μαρσέιγ 1-1

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου

19:45: Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

19:45: Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ

22:00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν ΣενΖιλουάζ

22:00: Γιουβέντους - Σπόρτινγκ

22:00: Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00: Μπόντο/Γκλιμτ-Μονακό

22:00: Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν

22:00: Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν

22:00: Τότεναμ-Κοπεγχάγη

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

19:45: Καραμπάγκ-Τσέλσι

19:45: Πάφος-Βιγιαρεάλ

22:00: Άγιαξ-Γαλατασαράι

22:00:Ίντερ -Καϊράτ

22:00: Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ

22:00: Μαρσέιγ-Αταλάντα

22:00: Μπενφίκα-Μπάγερ Λεβερκούζεν

22:00: Μπριζ-Μπαρτσελόνα

22.00: Νιουκάστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο