Η κατάρα επιτέλους «έσπασε». Η ισοπαλία της Λεβερκούζεν έστεψε επίσημα πρωταθλήτρια τη Μπάγερν και ο προσεχώς 32χρονος Χάρι Κέιν πανηγυρίζει για το πρώτο τρόπαιο της καριέρας του!

Μπορεί η Λειψία το Σάββατο (3/5) να μην του έκανε τη χάρη, αλλά το αναπόφευκτο συνέβη τελικά 24 ώρες αργότερα. Η ισοπαλία της Λεβερκούζεν κόντρα στη Φράιμπουργκ σήμανε αυτομάτως πως η Μπάγερν επέστρεψε στο θρόνο του γερμανικού ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα πως ο Χάρι Κέιν έσπασε επιτέλους την κατάρα που τον κυνηγούσε!

Στα 31 του χρόνια ο Άγγλος επιθετικός έλυσε τα... ξόρκια και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της καριέρας του, βάζοντας τέλος σε ένα άκαρπο κυνήγι ετών! Ούτε η Τότεναμ, ούτε η εθνική Αγγλίας των διαδοχικών χαμένων τελικών σε EURO άλλωστε είχαν καταφέρει να του προσφέρουν μια κούπα στο παρελθόν.

Ούτε καν η... ισόβια πρωταθλήτρια Μπάγερν, η οποία στην πρώτη χρονιά του Κέιν στο Μόναχο έχασε το πρωτάθλημα μετά από μια ολόκληρη δεκαετία μετά την ασύλληπτη σεζόν της Λεβερκούζεν. Κύπελλο, Super Cup Γερμανίας και Champions League χάθηκαν επίσης επί δυο συναπτά έτη, όμως η ώρα των ασημικών έφτασε για τον Κέιν, έστω και με... μπόλικη καθυστέρηση.

Μια στιγμή που συντελεί απονομή δικαιοσύνης προς έναν εκ των κορυφαίων ρεκόρ της γενιάς του, ο οποίος κόντρα στην Άουγκσμπουργκ στην «Allianz Arena» θα σηκώσει τη «σαλατιέρα» και θα πανηγυρίσει το πρώτο τρόπαιο της καριέρας του.

We are the Champions!! pic.twitter.com/YYHC7k6ldU