Ο Χάρι Κέιν περίμενε το σφύριγμα της λήξης για να πανηγυρίσει το πρώτο του τρόπαιο, αλλά η ισοφάριση της Λειψίας στο 90΄+5΄ανέβαλε τα σχέδιά του.

Ούτε τώρα λύθηκαν τα «μάγια» για τον Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός μετρούσε αντίστροφα στο φινάλε του αγώνα Λειψία - Μπάγερν για την κατάκτηση της Bundesliga και του πρώτου τροπαίου της καριέρας του, αλλά στο τέλος έμεινε με την πίκρα...

Στην τελευταία φάση του αγώνα άλλωστε οι Ταύροι ισοφάρισαν σε 3-3 και χάλασαν το πάρτι τίτλου των Βαυαρών, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την επόμενη αγωνιστική κόντρα στην Άουγκσμπουργκ για να πανηγυρίσουν και μαθηματικά τη σαλατιέρα.

Μαζί τους και ο Χάρι Κέιν, τον οποίο ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» στο φινάλε στα όρια του αγωνιστικού χώρου, έτοιμος να πανηγυρίσει τον τίτλο με το σφύριγμα της λήξης. Η μοίρα ωστόσο είχε άλλα σχέδια για τον Άγγλο φορ, με την απογοήτευσή τη στιγμή της ισοφάρισης να καταγράφεται πλήρως στις εκφράσεις του προσώπου του.

Το θετικό πάντως για τον Κέιν είναι πως την επόμενη αγωνιστική μπορεί να κατακτήσει την πρώτη κούπα της καριέρας του στην «Allianz Arena» και μάλιστα ως ενεργός παίκτης στο γήπεδο, μιας και κόντρα στη Λειψία δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής μιας και είχε συμπληρώσει κάρτες.

Harry Kane, who is injured, had come down to the pitch ready to celebrate his first-ever trophy before Leipzig equalized in the final seconds.



