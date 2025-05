Η παρουσια του Χάρι Κέιν στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου παρά την τιμωρία του, η ειδική άδεια και το πρωτάθλημα που δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει.

Μία αγωνιστική ακόμα θα πρέπει να περιμένει ο Χάρι Κέιν για να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, αφού η Μπάγερν Μονάχου ισοφαρίστηκε χθες από την Λειψία στο φινάλε σε 3-3 κι έτσι δεν μπόρεσε να κλειδώσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Άγγλος επιθετικός «συνέληφθη» από τον τηλεοπτικό φακό να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και να περιμένει το σφύριγμα της λήξης για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και η παρουσία του εκεί ξένισε πολλούς λόγω της τιμωρίας των καρτών που κουβαλούσε.

Βλέπετε εκείνη απαγορεύει στον παίκτη στον οποίο έχει επιβληθεί να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και πέριξ από μισή ώρα πριν γίνει η σέντρα μέχρι και μισή αφότου τελειώσει το παιχνίδι. Ωστόσο αυτό συνέβη, επειδή ο Κέιν φρόντισε να πάρει ειδική άδεια από τους ανθρώπους της DFL προκειμένου να μπορέσει να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του τον πρώτο του τίτλο.

When a player is serving a ban, the DFL regulations say that he's not allowed on the pitch 'half an hour before kickoff and half an hour after the final whistle'. The DFL officials made an exception for Harry Kane today so he could celebrate his first trophy with his teammates,… pic.twitter.com/6630MFkioy