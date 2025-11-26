Απλά πολύ καλή για τα... δόντια της Μπάγερν Μονάχου η Άρσεναλ που υποχρέωσε τους Βαυαρούς στην πρώτη τους φετινή ήττα (3-1) και έκανε το 5Χ5 στο Champions League.

Πήγε... αήττητη κι ωραία στο «Έμιρεϊτς» η Μπάγερν Μονάχου, αλλά η Άρσεναλ της έκοψε το γέλιο και την υποχρέωσε στην πρώτη της φετινή ήττα. Η ομάδα του Αρτέτα έδειξε στους Βαυαρούς - και σε όλη την Ευρώπη - τα δόντια της και επέβαλε την ισχύ της σε ένα ελίτ επιπέδου παιχνίδι για να συνεχίσει το απόλυτο σερί της στο Champions League και να μείνει μόνη στην κορυφή της League Phase. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα των Βαυαρών σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.

ANOTHER BIG EUROPEAN WIN IN THE BOOKS ✅ pic.twitter.com/8bEDZ1BcEL — Arsenal (@Arsenal) November 26, 2025

Το πρώτο μέρος ξεδιπλώθηκε ακριβώς όπως το περιμέναμε, με δύο κορυφαίες ομάδες να παλεύουν και να αλληλοεξοντώνονται. Πραγματικά, δεν ήταν πολλά αυτά που χώριζαν την Άρσεναλ και την Μπάγερν Μονάχου. Οι Gunners ήταν αυτοί που χρησιμοποίσαν την ορμή του κόσμου τους και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ. Με τον... αγαπημένο τους τρόπο. Στο 22', ο Σάκα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τίμπερ με κεφαλιά από την καρδιά της περιοχής «πλήγωσε» τους Βαυαρούς για το 1-0.

Φρόντισαν πάντως να επουλώσουν άμεσα τις πληγές τους, πήραν τον έλεγχο και μόλις δέκα λεπτά αργότερα επανέφεραν την ισορροπία. Ο Κίμιχ βρήκε με φανταστική μακρινή μπαλιά τον Γκνάμπρι, αυτός γύρισε την μπάλα με τη μία και ανενόχλητος ο 17χρονος Καρλ έκανε το 1-1.

Οι δύο «μονομάχοι» ρίχθηκαν με όρεξη στην αρένα του δεύτερου μέρους και δημιούργησαν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Ειδικά η Άρσεναλ, που άγγιξε το γκολ με Μερίνο και Μοσκέρα αλλά και με την πολύ σημαντική διπλή στιγμή των Ράις και Σάκα. Για την Μπάγερν, ο Καρλ ήταν αυτός που απείλησε για την ανατροπή. Το γκολ πάντως... σιγοέβραζε για τους Gunners και δεν άργησε να έρθει.

Στο 70ο λεπτό, ο Καλαφιόρι έκανε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και ο Μαντουέκε από την καρδιά της περιοχής έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Το γκολ άλλαξε τις ισορροπίες και οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να κλειδώσουν το τρίποντο με συνοπτικές διαδικασίες. Στο 76', ο Μαρτινέλι έφυγε στην πλάτη της άμυνας από την μπαλιά του Έζε, ντρίμπλαρε και τον Νόιερ που βγήκε στο... ημικύκλιο και σε κενή εστία έβαλε ουσιαστικά το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.