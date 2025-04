Η Μπάγερν Μονάχου χρειάζεται μόλις μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλήτρια, ο Χάρι Κέιν μετράει αντίστροφα για τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, ωστόσο ακόμη κι αυτόν δεν θα μπορέσει να τον πανηγυρίσει στο γήπεδο.

Σε 16 χρόνια καριέρας, μηδέν τρόπαια. Όχι και σύνηθες για έναν παίκτη του βεληνεκούς του Χάρι Κέιν! Ο Άγγλος στράικερ έχει σκοράρει ένα... τσουβάλι γκολ αλλά δεν έχει κατακτήσει ούτε έναν μεγάλο τίτλο! Αυτή η... κατάρα πάντως είναι πια έτοιμη να σπάσει. Κι αυτό διότι, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται μια ανάσα από τη μαθηματική κατάκτηση της Bundesliga.

Οι Βαυαροί επικράτησαν της Μάιντς και αγκάλιασαν τη «σαλατιέρα, αφού πλέον χρειάζονται μια νίκη για να κλειδώσουν οριστικά το πρωτάθλημα. Ωστόσο ο Κέιν είναι τόσο... γκαντέμης που θα λείψει από το παιχνίδι στο οποίο μπορεί να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του!

Bayern Munich could win the Bundesliga next weekend.



Harry Kane will be suspended for it 🫥 pic.twitter.com/UK2cF005Qu