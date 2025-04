Το προβάδισμα για την απόκτηση του περιζήτητου, Φλοριάν Βιρτζ, απέκτησε η Μπάγερν, η οποία κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τον Γερμανό επιθετικό!

Ο Φλοριάν Βιρτς αποτελεί το μήλο της έριδος για τις κορυφαίες ομάδες στο ευρωπαϊκό στερέωμα και παρά τις προσπάθειες της Λεβερκούζεν να τον κρατήσει για ακόμα μια σεζόν, όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου ενδιαφέρονται έντονα για την περίπτωσή του κι έχουν ξεκινήσει τις διεργασίες για να τον αποκτήσουν, όμως οι Βαυαροί φέρεται να απέκτησαν ένα σημαντικό προβάδισμα για την υπογραφή του.

Σύμφωνα με το έγκυρο «Footmercato», η Μπάγερν κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τον Γερμανό για συνεργασία από την επόμενη σεζόν, δίχως ωστόσο να γίνονται γνωστές οι οικονομικές λεπτομέρειες πίσω από το deal ή η διάρκεια του συμβολαίου που συμφωνήθηκε.

Το γαλλικό Μέσο ωστόσο ξεκαθαρίζει πως ακόμα η «μάχη» για την απόκτησή του δεν έχει κριθεί! Μπάγερν και Λεβερκούζεν άλλωστε δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε κάποια συμφωνία για το ποσό που θα χρειαστεί ώστε να ολοκληρωθεί μια τέτοια μεταγραφή, αν και στο παρελθόν Μέσα από τη Γερμανία είχαν αποκαλύψει πως οι Ασπιρίνες αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 150 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσουν.

Την ίδια στιγμή πάντως Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ δεν έχουν πετάξει λευκή πετσέτα κι έχουν στόχο να συνεχίσουν τις επαφές, όπως αντίστοιχα θα πράξει και η Λεβερκούζεν προκειμένου να αλλάξει γνώμη στον Γερμανό και να τον πείσει να ανανεώσει.

🚨EXCL: ⚫️🔴🇩🇪 #Bundesliga |



✍️ Verbal agreement almost reached between Bayern Munich and Florian Wirtz camp.



❗️No agreement found yet between Bayer Leverkusen and Bayern Munich



➡️ Manchester City still want the playerhttps://t.co/Jpmj1mnKwI pic.twitter.com/DZM3mxiSkZ