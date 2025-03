Η Λειψία ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Μάρκο Ρόζε, ύστερα από δυόμιση χρόνια παρουσίας του Γερμανού στην ομάδα.

Η ήττα από την Γκλάντμπαχ με 1-0 απεδείχθη μοιραία για το μέλλον του Μάρκο Ρόζε στον πάγκο της Λειψίας. Ο Γερμανός τεχνικός και οι συνεργάτες του αποτελούν πλέον παρελθόν από την ομάδα, όπως έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους οι Ταύροι.

Ο Ρόζε ανέλαβε τα ηνία της Λειψίας τον Σεπτέμβριο του 2022, έχοντας ένα πλούσιο βιογραφικό που περιελάμβανε κυρίως ομάδες της Bundesliga, ωστόσο η προβληματική εικόνα των Γερμανών στο πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη φέτος οδήγησε στην απόλυσή του.

Οι Ταύροι είναι προς το παρόν στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ έχουν αποκλειστεί στη League Phase του Champions League.

Marco Rose has been relieved of his duties as RB Leipzig head coach with immediate effect. His coaching team of Alexander Zickler, Marco Kurth and Frank Geideck have also left the club, along with Frank Aehlig (head of first team football).



Full statement ⤵️