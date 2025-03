Ο Στέφανος Τζίμας ήταν σε ακόμη ένα ματς εκ των κορυφαίων της Νυρεμβέργης, παρότι μάλιστα δεν ήταν απολύτως καλά και ζαλίζονταν σε όλο το ματς.

Την «υπογραφή» του σε ακόμη μία φετινή νίκη της Νυρεμβέργης στη δεύτερη γερμανική κατηγορία έβαλε σήμερα (16/3) ο Στέφανος Τζίμας, καθώς ο Ελληνας φορ βρήκε δίχτυα στο 3-0 επί της Γκρόιτερ Φιρτ όπου και ήταν εκ των κορυφαίων του club.

Ετσι έφτασε τα 12 γκολ (plus 3 ασίστ) σε 22 συμμετοχές του με την ομάδα και στην Μπράιτον που ανήκει από τον Γενάρη… τρίβουν τα χέρια τους.

Μάλιστα πραγματοποίησε την προ ολίγων ωρών εμφάνισή του χωρίς να είναι απολύτως καλά και για αυτό μάλιστα αντικαταστάθηκε στο 81’ της αναμέτρησης, όταν και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει.

A goal and an assist for Stefanos Tzimas in the derby today!



Brighton have done it again 🔥 #BHAFC pic.twitter.com/qL6O4i0Lmv