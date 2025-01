Η Μπάγερν έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Κριστοφέρ Ενκουνκού και επιθυμεί να στείλει τον Ματίς Τελ στους Μπλε προκειμένου να ολοκληρώσει πιο εύκολα το deal.

Ο Κριστοφέρ Ενκουνκού εδώ και καιρό ψάχνει τρόπο διαφυγής από την Τσέλσι, καθώς δεν λαμβάνει τα λεπτά συμμετοχής που επιθυμεί. Ο Γάλλος επιθετικός φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να «κλείσει» με την Μπάγερν και να συνεχίσει την καριέρα του στο Μόναχο.

Ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ ανέφερε έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τους Βαυαρούς να θέλουν να αποκτήσουν άμεσα τον 27χρονο, όχι με τη μορφή δανεισμού. Επιθυμία του ίδιου του παίκτη είναι να μετακομίσει στη Γερμανία μέχρι τη λήξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, όμως το αν αυτό θα γίνει αυτό εξαρτάται και από την περίπτωση του Ματίς Τελ.

Ο 19χρονος διανύει τις τελευταίες ημέρες του στην Μπάγερν και ο σύλλογος θέλει να τον παραχωρήσει, επομένως σχεδιάζει να τον προσφέρει στους Λονδρέζους για να κάνει πιο εύκολη τη μεταγραφή Ενκουνκού. Εάν, ωστόσο, ο παίκτης αρνηθεί αυτή τη μετακίνηση, τότε η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον Γάλλο επιθετικό θα καθυστερήσει.

Ο Ενκουνκού την τρέχουσα χρονιά έχει 28 παινχίδια, με 13 γκολ και τέσσερις ασίστ για την Τσέλσι σε όλες τις διοργανώσεις, θέλει όμως να παίζει περισσότερο και η Μπάγερν είναι για εκείνον ένας ιδανκός προορισμός.

