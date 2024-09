Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του Φλόριαν Βιρτς, ωστόσο η Λεβερκούζεν δεν θα τον αποχωριστεί εύκολα, καθώς η τιμή που έχει ορίσει για τον 21χρονο αγγίζει τα 120 εκατ. ευρώ.

Ο Φλόριαν Βιρτς είναι χωρίς καμία αμφισβήτηση ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τον 21χρονο να πραγματοποιεί εξωπραγματικές εμφανίσεις με τη φανέλα των Ασπιρίνων.

Οι Γερμανοί γνωρίζουν ότι έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και δεν σκοπεύουν να το αποχωριστούν στο άμεσο μέλλον. Μετά από μία καταπλητική σεζόν με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, με 18 γκολ και 20 ασίστ σε 49 εμφανίσεις, ο νεαρός επιθετικός έχει βρεθεί στο στόχαστρο ομάδων που θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον αποκτήσουν.

Σύμφωνα με την «Diario Sport», η Λεβερκούζεν ζητάει το ποσό των 150 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Βιρτς, το συμβόλαιο του οποίου θα είναι σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ανάμεσα στις ομάδες που θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους είναι οι Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης, όμως θα πρέπει να βγάλουν... χρυσάφι από τα ταμεία τους για να εκπληρώσουν αυτήν την επιθυμία.

🚨 Bayer Leverkusen has set a price of €150M for Florian Wirtz amid reports that Liverpool and Real Madrid are interested. 🤑🇩🇪



