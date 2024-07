Το πρόβλημα που εντοπίστηκε στον πρώτο γύρο των ιατρικών του δεν αποδείχθηκε τόσο σοβαρό και η Ντόρτμουντ ολοκλήρωσε με 20 εκατομμύρια ευρώ τη μεταγραφή του Σερού Γκιρασί από τη Στουτγκάρδη.

Ένα από τα πιο... καυτά «κανόνια» της περυσινής Bundesliga θα φορά από εδώ και στο εξής τα κιτρινόμαυρα. Η Ντόρτμουντ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Σερού Γκιρασί από τη Στουτγκάρδη, κάνοντας δικό της τον επιθετικό από τη Γουινέα μέσω της ενεργοποίησης της ρήτρας του που άγγιξε τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Borussia Dortmund have strengthened their attack with the signing of 28-year-old Serhou Guirassy from VfB Stuttgart 🙌



The Guinea international striker has signed a four-year contract ✍️ pic.twitter.com/PG63gMZhJr