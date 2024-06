Μπάγερν και Ζόσουα Κίμιχ δεν τα βρίσκουν για νέο συμβόλαιο, με τους Βαυαρούς να δέχονται προσφορές για τον 29χρονο από αυτό το καλοκαίρι!

Ορθάνοιχτο παραμένει το μέλλον του Ζόσουα Κίμιχ στη Μπάγερν! Οι δυο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους και οι τελευταίες πληροφορίες από τη Γερμανία δεν κάνουν λόγο για... αίσιο τέλος.

Τουναντίον το «Sky Sports Germany» υποστηρίζει πως αυτή τη στιγμή η παραμονή του Κίμιχ και μετά το 2025 στο Μόναχο δεν φαντάζει ως το πιθανό σενάριο. Με ένα χρόνο λοιπόν να μένει στο συμβόλαιό του ο Γερμανός μέσος εξετάζει τις επιλογές του, τη στιγμή που οι Βαυαροί είναι ανοικτοί στην πώλησή του.

Εφόσον μια κατάλληλη προσφορά καταφτάσει στα γραφεία της Μπάγερν τότε θα αξιολογηθεί σοβαρά, με μια σειρά από μνηστήρες να έχουν συνδεθεί ήδη με την περίπτωση του 29χρονου. Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, όλες βλέπουν με καλό μάτι την προσθήκη του Κίμιχ, με το θέμα του μισθού του βέβαια να αποτελεί ένα έξτρα αγκάθι για τους ενδιαφερόμενους.

Με μεικτό μισθό ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο άλλωστε ο Γερμανός αποτελεί έναν από τους καλοπληρωμένους του ρόστερ της Μπάγερν και το συγκεκριμένο ποσό δεν είναι εύκολο να καλυφθεί.

🚨🔴 A separation between FC Bayern and Joshua #Kimmich now or next summer is becoming increasingly likely. It is a scenario that both sides are open to!



▫️ It’s currently unlikely that the 29 y/o will extend beyond 2025



▫️ Kimmich would be ready to go into the final year of… pic.twitter.com/YeifUcYlOU