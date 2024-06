Η μεταγραφική αντεπίθεση της Μπάγερν ξεκινάει με τον Τζόναθαν Τα της Λεβερκούζεν, ο οποίος φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Βαυαρούς.

Η συνήθεια που έγινε λατρεία στο Μόναχο επιστρέφει και το φετινό καλοκαίρι. Η Λεβερκούζεν έκανε τη μεγάλη έκπληξη στη Γερμανία και εκθρόνισε τη Μπάγερν μετά από 11 χρόνια, με τους Βαυαρούς ωστόσο παράλληλα να βρίσκουν μια νέα δεξαμενή πιθανών μεταγραφών για τα επόμενα χρόνια.

Ήδη το όνομα του Φλοριάν Βιρτζ εμπλέκεται στο ρεπορτάζ της Μπάγερν, όμως δεν είναι ο μοναδικός. Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», ψηλά στη λίστα των Βαυαρών βρίσκεται και ο Τζόναθαν Τα, με τις δυο πλευρές μάλιστα να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους!

Αυτό πάντως δεν σημαίνει πως η μεταγραφή του Γερμανού αμυντικού πρέπει να θεωρείται προχωρημένη. Όπως προσθέτει άλλωστε το δημοσίευμα, η Μπάγερν δεν έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την Λεβερκούζεν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία από την πλευρά της προτίθεται να παλέψει για να κρατήσει τον Τα στο ρόστερ και τη νέα σεζόν.

Την ίδια στιγμή το προφίλ του 28χρονου αρέσει και σε άλλες ομάδες της Ευρώπης, με τον ίδιο να δείχνει έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

🚨Exclusive | There’s a verbal agreement in principle between Jonathan #Tah and FC Bayern about a possible transfer in summer!



➡️ The most important details have been discussed with the player‘s camp, but that doesn't necessarily mean the transfer will go through as more clubs… pic.twitter.com/WIWnqsJZgf