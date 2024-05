Κομπανί: «Είμαι περήφανος που είμαι στην Μπάγερν, έχω πολλά κίνητρα»

O Βίνσεντ Κομπανί παρουσιάστηκε ως νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου και εξέφρασε την περηφάνια του που ανέλαβε έναν από τους σπουδαιότερους συλλόγους της Ευρώπης.

Η εποχή του Βίνσεντ Κομπανί στην Μπάγερν Μονάχου ξεκίνησε! Ο Βέλγος προπονητής μετά τα περάσματα του σε Άντερλεχτ και Μπέρνλι έκανε το μεγάλο βήμα στην προπονητική του καριέρα και έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο, έως το 2027. Ο 38χρονος τεχνικός παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα και εξέφρασε την περηφάνια του για αυτήν την πρόκληση.

«Δεν το σκέφτηκα πολύ. Με κάλεσαν οι Μαξ Έμπερλ και Κρίστοφ Φρόιντ ενώ είχα την τύχη να με πλησιάσουν και άλλοι σύλλογοι. Το γεγονός πως είμαι εδώ, σημαίνει ότι έχω κάνει εξαιρετική δουλειά.

Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Πεπ (Γκουαρδιόλα), ήταν πολύ σημαντικός στην καριέρα μου. Μίλησα επίσης με τον Ούλι Χένες. Ξέρω πως δεν είμαι μόνο επιλογή των Μαξ και Κρίστοφ αλλά και του Ούλι και του Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε.

Για μένα δεν είναι σημαντικό να πείθονται για μένα πριν αλλά να πείθονται όλοι μετά. Είμαι σίγουρος πως θα μείνουν ικανοποιημένοι από τη δουλειά μου.

Ξέρω πόσο μεγάλος σύλλογος είναι η Μπάγερν. Είμαι υπερήφανος αλλά ταυτόχρονα έχω και πολλά κίνητρα. Κοούτσαρα μία από τις νεαρότερες ομάδες στο Βέλγιο και μία από τις μικρότερες στην Αγγλία. Αυτό που φέρνω στο τραπέζι είναι πράγματα, που θα βοηθήσουν τους παίκτες να βελτιωθούν.

