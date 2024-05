Νέα εποχή κι επίσημα στη Μπάγερν, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βίνσεντ Κομπανί στην τεχνική ηγεσία με συμβόλαιο έως το 2027.

Η αναζήτηση προπονητή έφτασε και τυπικά στο τέλος της για τη Μπάγερν! Μετά από μακρά διαδικασία γεμάτη απορρίψεις, εκπλήξεις, φιλοδοξίες και ανατροπές, η Μπάγερν τελικά κατέληξε στην περίπτωση του Βίνσεντ Κοπανί για τον πάγκο της ομάδας.

Ο Βέλγος πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να μην κατάφερε διατηρήσει τη Μπέρνλι στην Premier League μετά την περσινή άνοδο, όμως αυτό δεν αποθάρρυνε τη Μπάγερν.

Τουναντίον οι επαφές μεταξύ των δυο πλευρών ήταν θετικές από την αρχή και η τελική συμφωνία έμοιαζε απλώς ως θέμα χρόνου. Έτσι κι έγινε, καθώς οι Βαυαροί ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα πως ο Κομπανί έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι του 2027 για να αντικαταστήσει τον Τόμας Τούχελ στην τεχνική ηγεσία.

«Ανυπομονώ για την πρόκληση στη Μπάγερν, είναι μεγάλη τιμή να δουλέψω σε αυτό το κλαμπ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βέλγος ο οποίος καλείται να διαγράψει τη φετινή σεζόν και να οδηγήσει τους Βαυαρούς ξανά σε τίτλους.

Vincent Kompany is the new head coach of FC Bayern, putting pen to paper on a deal until 2027 🔴⚪#MiaSanMia pic.twitter.com/XHQs4mmOUw