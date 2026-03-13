Μπάγερν Μονάχου: Μπηχτές για Χένες και Ρουμενίγκε από τον Καν
Τα ονόματα των Ούλι Χένες και Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την Μπάγερν Μονάχου, την οποία υπηρέτησαν πιστά τόσο ως ποδοσφαιριστές τη δεκαετία του '70 και του '80, όσο και σαν παράγοντες τις τελευταίες δεκαετίες. Και μπορεί η Rekordmeister να έχει καταγράψει δεκάδες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο μία άλλη δόξα του συλλόγου, άφησε αιχμές για την απροθυμία των δύο 70άρηδων, πλέον, Γερμανών να αποσυρθούν...
Ο λόγος για τον Όλιβερ Καν, που μιλώντας στο Sky Sport, εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία διαδοχής κινείται με ρυθμούς... σαλιγκαριού! Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, που μεταξύ 2020 και 2023 είχε πόστο στο κλαμπ, ανέφερε ότι «ακούς πράγματα όπως “θα αποχωρήσουμε όταν υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι”, όλο αυτά κρατά εδώ και πολλά χρόνια. Και όπως φαίνεται, δεν βρέθηκε κανένας.
Από όσα βλέπω απ' έξω αυτή τη στιγμή, ένα νέο Δ.Σ. έχει σχηματιστεί, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος μάρκετινγκ. Έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά. Αλλά από εκεί και πέρα, η όλη διαδικασία κινείται ακόμα με ρυθμούς σαλιγκαριού».
Oliver Kahn criticizes Uli Hoeneß and Karl-Heinz Rummenigge for still being involved in the decision-making and refusing to retire: "You hear things like, 'We'll step down at some point when the right people are in place.' - This whole thing has been dragging on for many, many… pic.twitter.com/LbmPTjOs7r— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 13, 2026
