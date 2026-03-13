Ο Όλιβερ Καν άφησε αιχμές για την απροθυμία των Ούλι Χένες και Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε να αποσυρθούν.

Τα ονόματα των Ούλι Χένες και Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την Μπάγερν Μονάχου, την οποία υπηρέτησαν πιστά τόσο ως ποδοσφαιριστές τη δεκαετία του '70 και του '80, όσο και σαν παράγοντες τις τελευταίες δεκαετίες. Και μπορεί η Rekordmeister να έχει καταγράψει δεκάδες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο μία άλλη δόξα του συλλόγου, άφησε αιχμές για την απροθυμία των δύο 70άρηδων, πλέον, Γερμανών να αποσυρθούν...

Ο λόγος για τον Όλιβερ Καν, που μιλώντας στο Sky Sport, εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία διαδοχής κινείται με ρυθμούς... σαλιγκαριού! Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, που μεταξύ 2020 και 2023 είχε πόστο στο κλαμπ, ανέφερε ότι «ακούς πράγματα όπως “θα αποχωρήσουμε όταν υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι”, όλο αυτά κρατά εδώ και πολλά χρόνια. Και όπως φαίνεται, δεν βρέθηκε κανένας.

Από όσα βλέπω απ' έξω αυτή τη στιγμή, ένα νέο Δ.Σ. έχει σχηματιστεί, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος μάρκετινγκ. Έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά. Αλλά από εκεί και πέρα, η όλη διαδικασία κινείται ακόμα με ρυθμούς σαλιγκαριού».