Όνομα - έκπληξη για τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Βίνσεντ Κομπανί φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των υποψήφιων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Η παρέλαση ονομάτων για τον πάγκο της Μπάγερν συνεχίζεται! Η αναζήτηση νέου τεχνικού δεν έχει πάει... εξαιρετικά για τους ιθύνοντες του συλλόγου που δεν έχουν καταφέρει να πείσουν κανέναν από τους πρώτους στόχους τους, με τα περιθώρια προοδευτικά να στενεύουν.

Ρομπέρτο Ντε Τσέμπι και Ρότζερ Σμιντ ήταν τα τελευταία ονόματα χρονικά που... διαγράφηκαν από τη λίστα, όμως την ίδια στιγμή έκανε την εμφάνισή της μια επιλογή - έκπληξη!

Ο λόγος για τον τεχνικό της Μπέρνλι, Βίνσεντ Κομπανί, το όνομα του οποίου έχει συζητηθεί εντός της Μπάγερν. Αν και ο Βέλγος τεχνικός δεν κατάφερε να κρατήσει την ομάδα του στην Premier League, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το προφίλ του αρέσει στον γερμανικό σύλλογο.

Προς το παρόν βέβαια η περίπτωσή του δεν θεωρείται προχωρημένη και παραμένει απλώς μια από τις επιλογές που εξετάζουν στο Μόναχο.

🚨🇧🇪 Vincent Kompany has been considered as an option at several clubs in the recent days despite relegation with Burnley.



Understand FC Bayern have discussed Kompany internally among possible candidates for the job. 🔴🇩🇪



Brighton, still waiting to make a decision on new coach. pic.twitter.com/UzQV3887ag