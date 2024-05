Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, η Μπάγερν Μονάχου είχε νέα αποτυχημένη επαφή στην προσπάθειά της για την ανεύρεση του επόμενού της τεχνικού, αφού και ο Ρότζερ Σμιντ της Μπενφίκα άναψε...κόκκινο φως.

Η γερμανική «Bild» αποκάλυψε πως η Μπάγερν Μονάχου, μετά την διάψευση των σεναρίων Ντε Τσέρμπι αφότου ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει, επικοινώνησε με τον προπονητή της Μπενφίκα, Ρότζερ Σμιντ για τον φέρει ξανά πίσω στην Γερμανία μετά από επτά χρόνια.

Παρ' όλα αυτά, η απάντηση που έλαβε και από τον 57χρονο Γερμανό τεχνικό, που βρίσκεται στο... τιμόνι του πορτογαλικού κλαμπ από το καλοκαίρι του 2022, κι έχει ακόμη συμβόλαιο μέχρι εκείνο του 2026 ήταν αρνητική, αφού δεν θέλησε να μπει σε διαπραγματεύσεις με τον βαυαρικό σύλλογο.

Κάπως έτσι η Μπάγερν θα αναγκαστεί να στραφεί σε νέο στόχο προκειμένου να βρει τον διάδοχο του Τόμας Τούχελ, που ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει. Αυτό ήταν το έκτο κατά σειρά «όχι» που ακούν οι Βαυαροί μετά από εκείνα των Αλόνσο, Νάγκελσμαν, Ράνγκνικ, Γκλάσνερ και Τούχελ.

