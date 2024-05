Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο ελεύθερος Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπάγερν Μονάχου, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται σε επαφές.

Ραγδαίες είναι εξελίξεις με τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Από το... πουθενά η Μπράιτον ανακοίνωσε πως οι δυο πλευρές συμφώνησαν κοινή συναινέσει να λύσουν το συμβόλαιο τους, το οποίο είχε ισχύ για ακόμα μια διετία και σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα ο Ιταλός τεχνικός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπάγερν Μονάχου.

The road to @FCBayern is free! Roberto De Zerbi is the First Choice of Sport-Director Max Eberl https://t.co/2UlfMFiq6I

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος της Bild ο 44χρονος κόουτς είναι ο εκλεκτός του αθλητικού διευθυντή του κλάμπ, Μαξ Έμπερλ για τη διαδοχή του Τόμας Τούχελ και πλέον ο δρόμος για τη συμφωνία των δυο πλευρών είναι «ανοιχτός», από τη στιγμή που οι Γλάροι δεν θα έχουν οικονομικές αξιώσεις. Σύμφωνα με τους Times οι Βαυαροί βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Ντε Τσέρμπι, ώστε να βρουν τη «χρυσή τομή».

🔺 NEW: Roberto De Zerbi will leave Brighton & Hove Albion after their game with Manchester United and is in talks with Bayern Munich to become their new head coach



Read more ⬇️https://t.co/6a8QeIDkSb