«Αυτή είναι η τελευταία μου συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Μπάγερν», ανέφερε ο Τόμας Τούχελ επιβεβαιώνοντας ότι αποχωρεί στο τέλος της σεζόν.

Ο Τόμας Τούχελ θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν θα ταξιδέψει στη Χόφενχαϊμ, βάζοντας τέλος στη 14μηνη θητεία του ως προπονητής των Βαυαρών! Ο Γερμανός τεχνικός επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι, παρά τα σενάρια παραμονής που κυκλοφόρησαν τα τελευταία 24ωρα.

«Αυτή είναι η τελευταία μου συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Μπάγερν. Υπήρξαν συζητήσεις, αλλά δεν καταλήξαμε σε συμφωνία... οπότε η απόφαση του Φεβρουαρίου εξακολουθεί να ισχύει», τόνισε συγκεκριμένα.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο Τούχελ είχε ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, αφού η πίεση είχε αυξηθεί στον πρώην προπονητή της Τσέλσι και της Παρί Σεν Ζερμέν. Έκτοτε, η Μπάγερν εργάζεται νυχθημερόν για να βρει τον διάδοχό του. Οι συνεχείς αποτυχημένες προσπάθειες όμως, είχαν φέρει στο προσκήνιο την πιθανότητα παραμονής του 50χρονου προπονητή, κάτι που διευθετύθηκε όμως σήμερα.

