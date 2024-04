Ο Τζαμαλά Μουσιάλα απάντησε στο δίλημμα για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών και διάλεξε... Λιονέλ Μέσι!

Από τότε που μπήκε στην αρχική ενδεκάδα της Μπάγερν Μονάχου κατά τη διάρκεια της σεζόν 2020/2021, ο Τζαμάλ Μουσιάλα καθιερώθηκε γρήγορα ως ένας από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες στον κόσμο. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα κατορθώματά του εντός γηπέδου έχουν προβληματίσει τις άμυνες των ομάδων της Bundesliga.

Πολλοί θεατές λοιπόν αναρωτιούνται αν θα μπορούσε μια μέρα να στεφθεί ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Για να γίνει αυτό, είναι πιθανό ότι ο 21χρονος θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο είτε στο Champions League, είτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας αποτελεί προσωπικό στόχο για τον Μουσιάλα, κάτι που έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν. Το να βρίσκεται στην ίδια λίστα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι είναι τιμή για κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά ποιος είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών;

Μιλώντας στο Bayern TV, ο νεαρός έδωσε την απάντησή του στην πιο συχνή ερώτηση που τίθεται στο ποδόσφαιρο: «Για μένα, ένας είναι ο GOAT, ο Λιονέλ Μέσι. Υπάρχουν πράγματα που κανείς άλλος εκτός από αυτόν δεν μπορεί να κάνει πραγματικά».

Στη συνέχεια, ο Μουσιάλα ρωτήθηκε για το ποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Μέσι για να μπουν στην πεντάδα της λίστας του και ο 21χρονος κατονόμασε τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Πελέ, Ντιέγκο Μαραντόνα και Γκερντ Μίλερ.

🗣️ Jamal Musiala: “Messi or Ronaldo? For me, the GOAT is Lionel Messi. 🐐 pic.twitter.com/Rd9h2Bn4zF