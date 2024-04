Ανάμεσα στον Ουνάι Έμερι και στον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι φέρεται να βρίσκεται η Μπάγερν όσον αφορά τον διάδοχο του Τόμας Τούχελ σύμφωνα με τους Γερμανούς.

Αβέβαιη εξακολουθεί να είναι η θέση του πάγκο στην Μπάγερν. Λίγες εβδομάδες μετά τον Τσάμπι Αλόνσο, οι Βαυαροί «έχασαν» και την περίπτωση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν καθώς ο Γερμανός αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα και συγκεκριμένα την «BILD» η Μπάγερν έχει «κεντράρει» σε δύο περιπτώσεις και συγκεκριμένα στους Ουνάι Έμερι και Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Τόσο ο Βάσκος, όσο και ο Ιταλός βρίσκονται ψηλά στη λίστα των Βαυαρών και εφόσον δεν προκύψει κάποια ανατροπή, ο σύλλογος θα επιλέξει έναν εκ των δύο.

Αμφότεροι κάνουν εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία. Ο Έμερι έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Conference League με την Άστον Βίλα όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για μια θέση στον τελικό του θεσμού. Ο Ντε Τσέρμπι από την άλλη έχει καταφέρει να εδραιώσει την Μπράιτον στις υψηλές θέσεις της Premier League και παρότι το περασμένο καλοκαίρι έχασε κομβικούς ποδοσφαιριστές εξακολουθεί να παρουσιάζει μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα.

🚨 Unai Emery and Roberto De Zerbi are the two favourites to replace Thomas Tuchel at Bayern Munich this summer.



(Source: @BILD) pic.twitter.com/eNc6hkwwiz