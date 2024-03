Ρουμενίγκε: «Πήγαινα για δείπνο με τον Πεπ κάθε εβδομάδα, πίναμε ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί και μιλούσαμε για τον Θεό και τον κόσμο»

Ο πρώην πρόεδρος της Μπάγερν Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η ομάδα τον τελευταίο καιρό και παραδέχεται ότι υπάρχει έλλειψη ιεραρχίας.

Ο άλλοτε διοικητικός ηγέτης της Μπάγερν Μονάχου, Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, σε συνέντευξή του στο «Tomorrow Business & Style Podcast», ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση που βιώνει η Μπάγερν Μονάχου και δεν δίστασε να αναλύσει τα πράγματα που λείπουν σήμερα από τον σύλλογο. Ο πρώην πρόεδρος των Βαυαρών και της ECA αναφέρθηκε στο πώς ήταν όταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα ηγούνταν του πάγκου και κατονόμασε επίσης αρκετούς παίκτες που έφυγαν από τον σύλλογο και που σύμφωνα με τον ίδιο, χωρίς αυτούς η... ιεραρχία έχει χαθεί.

«Είμαι απόλυτα υπέρ της ιεραρχίας. Μια ομάδα με ξεκάθαρη ιεραρχία θα λειτουργεί πάντα. Το 2020 είχαμε μια υψηλότερη ιεραρχία: Μάνουελ Νόιερ στο τέρμα, Νταβίντ Αλάμπα στα μετόπισθεν, Τιάγκο στη μεσαία γραμμή, Τόμας Μίλερ στην επιθετική μεσαία γραμμή και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην επίθεση. Κατά τη γνώμη μου, έγινε ένα μεγάλο λάθος που κατέξε σε έλλειμμα ιεραρχίας. Έφτασα στην Μπάγερν όταν ήμουν 18 ετών και υπήρχαν ο Μάιερ, ο Μπεκενμπάουερ και ο Γκερντ Μίλερ, τα αφεντικά στο γήπεδο. Όλοι ήταν πίσω τους και αυτό πάντα λειτουργούσε. Όποτε είχαμε μια λειτουργική ιεραρχία στην Μπάγερν, ήμασταν πάντα επιτυχημένοι. Γνωρίζω τον Μαξ Έμπερλ [αθλητικός διευθυντής της ομάδας] εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι έχει ποιότητα, ένα σαφές σχέδιο στο μυαλό του και είναι ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση.

Rummenigge on talk about a lack of leadership in the team: "I'm a total supporter of hierarchy. A team that has a clear hierarchy will always work. In 2020, we had a top hierarchy - Manuel Neuer in goal, David Alaba at the back, Thiago in midfield, Thomas Müller in attacking… pic.twitter.com/zEpnMYtPCs

Έχει επίσης την ικανότητα να πείθει σε υψηλό επίπεδο, κάτι που είναι απαραίτητο γιατί θα επιμείνει. Πολλές συζητήσεις με τους παίκτες: θα πρέπει να πείσει τους παίκτες να παραμείνουν στην Μπάγερν και τους παίκτες να έρθουν στην Μπάγερν. Ο ρόλος του θα είναι πολύ σημαντικός, επίσης ως μεσολαβητής μεταξύ του προπονητή και της ομάδας. Είμαι πεπεισμένος ότι θα παίξει σημαντικό και καλό ρόλο».

Ο πρώην παίκτης θυμήθηκε τον Πεπ Γκουαρδιόλα: «Είναι γεγονός ότι πλέον αλλάζουμε πολύ συχνά προπονητές. Στο παρελθόν είχαμε στιγμές που η συνέχεια ήταν καλύτερη, επίσης επειδή είχαμε προπονητές που ταίριαζαν καλύτερα στην Μπάγερν, όπως ο Γιουπ και ο Πεπ. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα παραμένουμε φίλοι γιατί αυτό που μας ένωνε ήταν κάτι περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Πήγαινα για δείπνο με τον Πεπ σχεδόν κάθε εβδομάδα. Πίναμε ένα καλό μπουκάλι κόκκινο κρασί και μιλούσαμε για τον Θεό και τον κόσμο. Υπήρχε μια τόσο καλή σχέση. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Πρέπει να ξαναβρούμε αυτόν τον τύπο προπονητή, κάτι που θα είναι δύσκολο», πέταξε ο Ρουμενίγκε σε μια φάση που η ομάδα αναζητά τον επόμενο προπονητή της.

Rummenigge: "It's a fact that we're now changing coaches at a high frequency. We had times in the past where the continuity was better, also because we had coaches who were a better fit for FC Bayern like Jupp and Pep. It's no coincidence that we're still friends now because what… pic.twitter.com/ojMTlBC5PO