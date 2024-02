Η καρέκλα του Τούχελ, παρά τη διαφαινόμενη στήριξη, δείχνει να τρίζει και ήδη στην Μπάγερν εξετάζουν τις επιλογές τους για τον διάδοχο του Γερμανού τεχνικού.

Τρία στα τρία... χαστούκια είχε η περασμένη εβδομάδα για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία έχασε κατά σειρά από Λεβερκούζεν, Λάτσιο και Μπόχουμ και κινδυνεύει να μείνει από τώρα εκτός στόχων.

Το κλίμα είναι βαρύ, αλλά προς το παρόν η διοίκηση φαίνεται να στηρίζει τον Τόμας Τούχελ που πάντως δεν μπορεί να μη θεωρείται υπ'ατμόν. Ήδη τα ονόματα του πιθανού του αντικαταστάτη κάνουν... παρέλαση στα δημοσιεύματα του εξωτερικού.

Bayern Munich are targeting a move for Xabi Alonso should Thomas Tuchel be sacked as head coach.



