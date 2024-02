Η Μπάγερν Μονάχου δεν σχεδιάζει να απολύσει τον Τόμας Τούχελ παρά το γεγονός ότι βρίσκεται οκτώ βαθμούς πίσω από την κορυφή του πρωταθλήματος μετά την ήττα από την Μπόχουμ.

Η πίεση αυξάνεται γρήγορα στον Τόμας Τούχελ με τους πρωταθλητές Γερμανίας να κοιτάζουν για πρώτη φορά, καθαρά μπροστά τους την πιθανότητα να μείνουν χωρίς τρόπαια μετά από 12 χρόνια, και η σοκ ήττα τους με 3-2 από τη Μπόχουμ την Κυριακή (18/02) αποδείχθηκε η τρίτη καταστροφική στη σειρά σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, η Μπάγερν ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου του τεχνικού της μετά τον αγώνα, οδηγώντας σε φήμες περί απόλυσης σε μια προσπάθεια να σωθεί η σεζόν ωστόσο, ο καθόλα έγκυρος δημοσιογράφος του «Sky Germany», Φλόριαν Πλέτενμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Τούχελ θα παραμείνει στη θέση του και δεν σκέφτεται την παραίτηση. Θέλει να παλέψει.

🚨🔴 News #Tuchel:



➡️ Confirmed again: He will definitely remain as the coach of FC Bayern and will not be dismissed ✔️



➡️ Tuchel is also not considering resigning. He wants to keep fighting! @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/JNAH6RLaMk