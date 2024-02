Η ήττα της Μπάγερν από τη Λεβερκούζεν έχει φέρει τον Τόμας Τούχελ σε δύσκολη θέση, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να μαθαίνει γερμανικά ενώ περιμένει πρόταση από τους Βαυαρούς!

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις της Μπάγερν μετά την αποκαρδιωτική εμφάνιση και την ήττα με 3-0 στο ντέρμπι κορυφής από τη Λεβερκούζεν, γεγονός που έχει φέρει τον Τόμας Τούχελ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Αν και ο Τόμας Μίλερ έσπευσε μετά το ματς να διαμοιράσει τις ευθύνες και να σταθεί σε εκείνες που βαραίνουν τους ποδοσφαιριστές, ο γερμανικός Τύπος δεν βλέπει τον Τούχελ να μακροημερεύει στη Βαυαρία.

Τα παράπονα και ο εκνευρισμός άλλωστε συσσωρεύονται όλο και περισσότερο στην «Allianz Arena» και παρά τις διαβεβαιώσεις από πλευράς Μπάγερν πως ακόμα δεν συντρέχει θέμα προπονητή, η «BILD» παρουσιάζει διαφορετικά δεδομένα.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα ο Ζοσέ Μουρίνιο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην γερμανική ομάδα και ξεκίνησε να μαθαίνει γερμανικά με φόντο μια ενδεχόμενη πρόταση από το κλαμπ.

Μετά το τέλος της περιπέτειάς του στη Ρόμα ο Πορτογάλος καλοβλέπει ξανά τη θέση του προπονητή στη Μπάγερν, μιας και είχε συνδεθεί και στο παρελθόν με τους Βαυαρούς.

Η κατάκτηση της Bundesliga μάλιστα αποτελεί έναν μεγάλο λόγο που ο έμπειρος τεχνικός είναι ανοικτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με τον Μουρίνιο να στοχεύει στην βελτίωση της συλλογής του μετά τα τρόπαια των Serie A, Premier League, La Liga και Liga Portugal.

