Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έρικ Ντάιερ στη Μπάγερν, η οποία έκλεισε το deal με την Τότεναμ αντί του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρώτος στόχος για ενίσχυση στην άμυνα που άκουγε στο όνομα Ράντου Ντραγκουσίν μπορεί τελικά να επέλεξε Τότεναμ, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η Μπάγερν πετάει λευκή πετσέτα για τον χειμώνα.

Στο Μόναχο είναι αποφασισμένοι να κινηθούν για την απόκτηση ενός αμυντικού που θα δώσει βάθος στο ρόστερ και τελικά κατέληξαν στην περίπτωση του Έρικ Ντάιερ.

Οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει εδώ και αρκετές μέρες τους προσωπικούς όρους, όμως ο Άγγλος ήταν στο... περίμενε, καθώς οι Βαυαροί εξερευνούσαν τις πιθανότητες του deal γύρω από τον Ράντου Ντραγκουσίν.

Μετά το «ναι» του Ρουμάνου ωστόσο στην Τότεναμ, οι Γερμανοί επανέφεραν τον Ντάιερ σε πρώτο πλάνο κι έκλεισαν αστραπιαία το deal με τους Spurs για ένα ποσό που κυμαίνεται στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τον Άγγλο να προστίθεται στην αμυντική γραμμή της Μπάγερν μαζί με τους Κιμ, Ουπαμεκανό, Ντε Λιχτ και Μπούτσμαν.

🚨🔴 Eric Dier joins Bayern for fee close to €4m. Personal terms agreed, Tuchel also called Dier.



Dier, in Munich for medical today.



Spurs accepted after Dragusin deal; green light overnight from Daniel Levy.



Here we go 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



↪️ Bayern will go for new RB as next top target. pic.twitter.com/7NIgTYVbYe