Μεταγραφική νίκη για την Τότεναμ κόντρα στην Μπάγερν! Οι «spurs» κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Ραντού Ντράγκουσιν, καθώς σύμφωνα με τα ξένα Μέσα, ο Ρουμάνος κεντρικός αμυντικός αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση της αγγλικής ομάδας και να απορρίψει την Μπάγερν!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός αποφάσισε να κάνει το βήμα προς την Premier League και να φορέσει τη φανέλα της Τότεναμ, απορρίπτοντας την πρόταση της Μπάγερν. Οι «spurs» τα είχαν βρει από χθες με την Τζένοα η οποία θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, με τον Σπενς να αναμένεται να αγωνιστεί στην ιταλική ομάδα ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.

Από εκεί και πέρα, οι Βαυαροί θα στραφούν στη λύση της έκτακτης ανάγκης που ακούει στο όνομα του Έρικ Ντάιερ.

