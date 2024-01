Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο δανεισμός του Ίαν Μάατσεν από την Τσέλσι στη Ντόρτμουντ, η οποία θα τον υποδεχτεί για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Στη Γερμανία θα συνεχίσει την καριέρα του για το υπόλοιπο της σεζόν ο Ίαν Μάατσεν! Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του στο Λονδίνο άνοιξε την πόρτα της εξόδου από την Τσέλσι, με τον Ολλανδό να κατευθύνεται προς Βεστφαλία για χάρη της Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες κατέληξαν σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του Ολλανδού μπακ μέχρι το τέλος της σεζόν, με τον 21χρονο να έχει προγραμματισμένο ταξίδι για Γερμανία την προσεχή Τρίτη (9/1) προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο ίδιος άλλωστε από την πλευρά του έχει δεχθεί εδώ και μέρες την πρόταση της Ντόρτμουντ, η οποία σκοπεύει να καλύψει τον μισθό του για το επόμενο εξάμηνο. Τη φετινή σεζόν ο Μάατσεν μετράει συνολικά 13 συμμετοχές με την Τσέλσι, κυρίως ως αλλαγή, με μόλις 378 αγωνιστικά λεπτά στο προσωπικό του «κοντέρ».

