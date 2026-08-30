Ασίστ, MVP και ο... μαέστρος της επιθετικής λειτουργίας της Ντόρτμουντ. Το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο ντεμπούτο του στη Bundesliga.

Άπαντες στη Ντόρτμουντ αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό που υπέστη κόντρα στο Αμβούργο, στο ντεμπούτο του στη Bundesliga όπου σκόραρε κιόλας. Ωστόσο ένας άλλος Έλληνας τα... σάρωσε όλα και έχει κάνει ήδη τους οπαδούς να παραμιλλούν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν απλά... μαγικός στο δικό του ντεμπούτο στο γερμανικό πρωτάθλημα, με την επιβράβευση να έρχεται με το βραβείο του MVP του ματς. Βέβαια ο ίδιος είχε το μυαλό του στον συμπατριώτη του και στον τραυματισμό που υπέστη αλλά τα social media μιλούσαν για εκείνον, με τους περισσότερους να λένε «αυτό τον παίκτη τον πήραμε μόνο 33-35 εκατ. ευρώ;».

Μέσα από το παρακάτω βίντεο φαίνεται όλα όσα έκανε συνολικά στα 77 λεπτά που έπαιξε κόντρα στο Αμβούργο, με την κάθε επίθεση των Βεστφαλών να περνάει από τα δικά του πόδια ενώ μέτρησε συνολικά 4 επιτυχημένες ντρίμπλες από τις 6 που προσπάθησε ξεσηκώνοντας τα πλήθη στις εξέδρες.

Από εκεί και πέρα, η OPTA αναφέρει ότι η Ντόρτμουντ έκανε εννιά σουτ, τα οποία δημιουργήθηκαν με ενέργειες του Έλληνα μεσοεπιθετικού και χρειάστηκε μόλις εννιά λεπτά για να δώσει την πρώτη του ασίστ, στο γκολ του Γκιρασί για το 1-0.

Από εκεί και πέρα, είχε τέσσερις ανακτήσεις της μπάλας, κέρδισε 7/10 μονομαχίες, είχε το απόλυτο στις μεγάλες μπαλιές, 79% επιτυχία στις πάσες στο αντίπαλο μισό (30/38) ενώ ήταν ιδιαίτερα απειλητικός προς την αντίπαλη εστία με έξι σουτ και τα τρία από αυτά να δυσκολεύουν τον αντίπαλο πορτιέρε.

Δείτε το video με όλες τις στιγμές του Έλληνα μεσοεπιθετικού.