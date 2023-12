Τα χέρια για τον δανεισμό του Φαν Ντε Μπεκ έδωσαν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τους Αετούς να ευελπιστούν πως με τη δική τους φανέλα ο Ολλανδός μέσος θα βρει ξανά τον καλό του εαυτό.

Έλαμψε ως... νιάτο στον Άγιαξ του 2019 και 2020, αλλά ο Φαν Ντε Μπεεκ χάθηκε για τα καλά μετά τη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ολλανδός, εξαιτίας των τραυματισμών και του ομολογουμένως... ιδιαίτερου περιβάλλοντος στο Κάρινγκτον, δεν μπόρεσε να κουβαλήσει το βάρος των προσδοκιών και δεν βρήκε ποτέ τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε ακόμα και με τον Έρικ Τεν Χαγκ στην ηγεσία της ομάδας.

Κάπως έτσι, η μετακόμιση φάνταζε απλά θέμα χρόνου και όπως φαίνεται πλέον η υπόθεση «έκλεισε». Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης τα βρήκαν σε όλα για τον δανεισμό του και ο Φαν Ντε Μπεεκ αναμένεται να είναι παίκτης των Αετών για το πρώτο εξάμηνο του 2024.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Donny van de Beek to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement now in place.



🇳🇱 Exclusive details: loan until June — buy option included for €15m potential package, add ons included. It’s NOT mandatory.



Eintracht will also pay #MUFC a loan fee. pic.twitter.com/xniA1NMFRK