Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τερμάτισε τελευταία στον όμιλο του Champions League, γράφοντας μια σειρά από αρνητικά ρεκόρ και στατιστικά.

Το κάζο της δεκαετίας ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» υπέγραψαν μια από τις πιο «μαύρες» σελίδες της τεράστιας ιστορίας τους στο «Θέατρο των Ονείρων», μένοντας οριστικά, όχι μονάχα εκτός Champions League, αλλά γενικότερα εκτός Ευρώπης.

Μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για το μεγάλο κλαμπ, με τους λόγους ωστόσο να μην είναι υπέρ της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ, καθώς με τον αποκλεισμό αυτόν, «σφραγίστηκε» μια σειρά από «μαύρα» ρεκόρ τα οποία δεν θα σβήσουν ποτέ..

«Μαύρα» ρεκόρ που θα μείνουν στην ιστορία των red davils

Η Γιουνάιτεντ ήθελε νίκη κόντρα στην Μπάγερν και ισοπαλία στη Δανία, ωστόσο τίποτα από αυτά δε συνέβη. Ήττα 1-0 από τους αδιάφορους Βαυαρούς, νίκη της Κοπεγχάγης κόντρα στη Γαλατά. Οι βάσεις ωστόσο για αυτό το ιστορικό κάζο είχαν μπει από νωρίς για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ποτέ ξανά, καμία άλλη αγγλική ομάδα δεν είχε ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων με 15 γκολ παθητικό. Πρόκειται για βρετανικό «μαύρο» ρεκόρ το οποίο έγραψε φέτος η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ με τις αποδόσεις της στα έξι παιχνίδια που έδωσε απέναντι σε Μπάγερν, Κοπεγχάγη και Γαλατάσαραϊ.

15 - Manchester United have conceded 15 goals in the UEFA Champions League this season, the most ever by a Premier League side in a single group stage in the competition. Dejected. #MUNFCB pic.twitter.com/hiCLqquwb3 December 12, 2023

Τα... ρεκόρ ωστόσο έχουν και συνέχεια για τη Γιουνάιτεντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έγιναν οι πρώτοι Άγγλοι που τερματίζουν τελευταίοι σε όμιλο Champions League, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, έχοντας καταφέρει κάτι αντίστοιχο και τη σεζόν 2005/06. Παράλληλα, χθες σφραγίστηκε μια ακόμη «μαύρη» επίδοση, με τη Γιουνάιτεντ να έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων τις τρεις από τις δέκα φορές που έχουν αγωνιστεί από την ημέρα που αποχώρησε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Όσες φορές δηλαδή είχαν αποκλειστεί με τον «θρυλικό» Σκωτσέζο στην άκρη του πάγκου.

Manchester United are the first Premier League side to finish bottom of their #UCL group on two occasions (Also 2005/06).



Record breakers... 🙃 pic.twitter.com/aYAffntBqc — Squawka (@Squawka) December 12, 2023

3 - Manchester United have been eliminated from the group stages of the Champions League in 3 of their 7 seasons in the competition since Alex Ferguson retired, as many times as they had in 18 campaigns under the Scotsman. Difficulty. #MUNFCB pic.twitter.com/Y3tjTscMCJ December 12, 2023

Φυσικά, το μεγαλύτερο βάρος για αυτήν την εξέλιξη, το φέρει η άμυνα των «κόκκινων διαβόλων» η οποία ήταν τραγική από το πρώτο έως και το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων, έχοντας κρατήσει μονάχα ένα clean sheet στα έξι παιχνίδια. Παράλληλα, ποτέ ξανά στο παρελθόν ο σύλλογος δεν είχε χάσει τα τέσσερα από τα έξι παιχνίδια των ομίλων, με τον Τεν Χαγκ και τους ποδοσφαιριστές του να γράφουν τη χειρότερη επίδοση του κλαμπ στην ιστορία του θεσμού.