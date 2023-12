Οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου σκέφτηκαν έναν ιδιαίτερα και συνάμα αποτελεσματικό τρόπο για να καθαρίσουν τα χιόνια από την οροφή της «Allianz Arena», χρησιμοποιώντας ελικόπτερο.

Εκτός από τους ανθρώπους που αναρριχήθηκαν στην οροφή της «Allianz Arena», οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου επιστράτευσαν μέχρι κι ελικόπτερο ώστε να φύγουν τα χιόνια.

Η βοήθεια του έλικα που δημιούργησε δίνες συνέβαλαν στην απομάκρυνση του παγετού που είχε... πιάσει η οροφή.

Θυμίζουμε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο Μόναχο στις αρχές του μήνα οδήγησαν στην αναβολή του Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Βερολίνου. Τότε, η κυβέρνηση της χώρας είχε ζητήσει την προσοχή των κατοίκων του Μονάχου με τον βαθμό κινδύνου να φτάνει στο μέγιστο και τη σκάλα νούμερο 3.

