Δύο αγγλικές υπερδυνάμεις κυνηγούν την υπογραφή του 27χρονου φορ της Μπάγερν Μονάχου Λιρόι Σανέ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Bild», Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι θα... μονομαχήσουν για την υπογραφή του Λιρόι Σανέ το καλοκαίρι του 2024. Το ενδιαφέρον των Reds ήταν ήδη γνωστό αλλά επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη (16/11) από το γερμανικό Μέσο.

Πρόσφατα έγινε σαφές ότι ο επιθετικός δεν θα αφήσει τους Βαυαρούς για λιγότερο από 90 εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι ακόμα σαφές αν Λίβερπουλ και Σίτι θέλουν να ανταποκριθούν σε αυτό το οικονομικό τίμημα.

Το ενδιαφέρον της Σίτι είναι αξιοσημείωτο δεδομένου ότι ο Σανέ αγωνίστηκε στο «Έτιχαντ» από το 2016 ως τοι 2020. Οι Σίτιζενς είχαν αγοράσει τον διεθνή Γερ,ανό έναντι 53 εκατομμυρίων από τη Σάλκε και στη συνέχεια η Μπάγερν τον έκανε δικό της για 49 εκατ.

