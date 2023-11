Απίστευτο στατιστικό από τον Χάρι Κέιν, με τον Άγγλο φορ να έχει μόνος του περισσότερα γκολ από το 58% των ομάδων που αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης!

Ασταμάτητος δείχνει ο Χάρι Κέιν με τη φανέλα της Μπάγερν. Οι Βαυαροί δαπάνησαν το καλοκαίρι 95 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από την Τότεναμ και ήδη ο Άγγλος killer κάνει απόσβεση, σκοράροντας το ένα γκολ πίσω από το άλλο.

Ο Άγγλος killer έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα και απέναντι στη Χάιντνχαϊμ, την οποία «φιλοδώρησε» με δύο γκολ, φτάνοντας έτσι τα 17 γκολ στο πρωτάθλημα. Μια επίδοση η οποία μάλιστα είναι καλύτερη από αυτήν των πρώτων σκόρερ της Bundesliga της περασμένης σεζόν!

Ο Κέιν ωστόσο έχει να «λέει», ότι αυτή τη στιγμή βάζει από κάτω του το 58% των ομάδων που αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Μόνος του ο Κέιν, έχει σκοράρει 17 γκολ στο πρωτάθλημα, την ώρα που οι 57 από τις 98 ομάδες των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων έχουν πετύχει είτε 16 γκολ, είτε λιγότερα!

⚽️ Harry Kane has now scored more league goals (17) than 57 of the 98 teams in Europe's top 5 leagues this season pic.twitter.com/jDJPm4NDG4