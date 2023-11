Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει την καριέρα του στο Μόναχο ο Χάρι Κέιν.

Ασταμάτητος δείχνει ο Χάρι Κέιν με τη φανέλα της Μπάγερν. Οι Βαυαροί δαπάνησαν το καλοκαίρι 95 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από την Τότεναμ και ήδη ο Άγγλος killer κάνει απόσβεση, σκοράροντας το ένα γκολ πίσω από το άλλο.

Ο 31χρονος φορ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και στη νίκη κόντρα στη Γαλατάσαραϊ, καθώς σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του Τόμας Τούχελ, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Champions League.

Το ξεκίνημα του στο Μόναχο μοιάζει πιο ιδανικό από αυτό που θα περίμενε τόσο ο ίδιος, όσο και ο σύλλογος, καθώς σε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Κέιν μετράει 19 γκολ και 7 ασίστ, δείγμα και της τρομερής ευφυΐας που διαθέτει, καθώς τα στατιστικά και ο τρόπος παιχνιδιού του δείχνουν ότι πρόκειται για τον πιο ολοκληρωμένο και all arounder σέντερ φορ του πλανήτη.

Συνολικά, ο Κέιν έχει συνεισφέρει σε 26 γκολ από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στο Μόναχο, με τον συγκεκριμένο αριθμό να βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας με τους ποδοσφαιριστές που έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε τέρματα τις τελευταίες δύο σεζόν σε πρωτάθλημα και Champions League!

Πάνω από τον Κέιν βρίσκονται μονάχα οι Σανέ και Μουσιάλα που τα τελευταία δύο χρόνια μετράνε από 34 και 31 (γκολ και ασίστ), με τους Γερμανούς ωστόσο να έχουν και από 54 και 53 συμμετοχές αντιστοίχως!

🤯 Most Bundesliga and #UCL goals and assists for Bayern Munich since the start of last season:



🥇 Leroy Sane - 34 (54 apps)

🥈 Jamal Musiala - 31 (53 apps)

🥉 𝐇𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐊𝐚𝐧𝐞 - 𝟐𝟔 (𝟏𝟒 𝐚𝐩𝐩𝐬)

🏅 Serge Gnabry - 25 (47 apps)

🏅 Thomas Muller - 22 (47 apps) pic.twitter.com/KtLVhRABOs