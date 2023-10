Η Ντόρμουντ δεν τιμωρεί τον Μπενσεμπαϊνί για το κασκόλ της Παλαιστίνης

Κανένα πρόβλημα με τον Ραμί Μπενσεμπαϊνί και την ανάρτηση του στα social media όπου απεικονίζεται να φοράει ένα κασκόλ με τη σημαία της Παλαιστίνης, δεν έχει η Μπορούσια Ντόρτμουντ, σύμφωνα με τον υπεύθυνο κατά των διακρίσεων του συλλόγου, Ντάνιελ Λέσερ.

Μεγάλος «ντόρος» έχει προκύψει στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες με την ανάρτηση στήριξης του Νουσέρ Μαζράουι υπέρ της Παλαιστίνης, για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Μετά από συνάντηση που είχαν οι υπεύθυνοι του συλλόγου με τον Μαροκινό μπακ, αποφασίστηκε να μείνει εκτός προπονήσεων μέχρι νεοτέρας ο 25χρονος πρώην ποδοσφαιριστής του Άγιαξ.

Αντίστοιχη ανάρτηση έκανε και ο Ραμί Μπενσεμπαϊνί της Ντόρτμουντ. Ο ακραίος μπακ της Μπορούσια έκανε ένα repost στο Instagram, όπου φαίνεται να φοράει ένα κασκόλ με τη σημαία της Παλαιστίνης, δείχνοντας έτσι και αυτός τη στήριξη του.

Έτσι, οι Βεστφαλοί πήραν θέση πάνω στο θέμα, με τον υπεύθυνο κατά των διακρίσεων του συλλόγου, Ντάνιελ Λέσερ, να μιλάει σε podcast του γερμανικού Μέσου «Ruhr Nachrichten BVB» και να τονίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον ποδοσφαιριστή και την ομάδα.

«Επικοινωνήσαμε με τον ποδοσφαιριστή και συζητήσαμε για το θέμα. Η Αλγερία από όπου κατάγεται έχει γερούς δεσμούς με το κράτος της Παλαιστίνης. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Αλγερίας φόρεσαν τα συγκεκριμένα κασκόλ και ο Ραμί μας ξεκαθάρισε ότι ήθελαν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο τη στήριξη τους προς τους Παλαιστίνιους πολίτες και μόνο που βασανίζονται καθημερινά στη Γάζα χωρίς να ευθύνονται.

Έτσι καταλήξαμε στο ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη του ανάρτηση, από τη στιγμή που μας εξήγησε το σκεπτικό του», τόνισε ο υπεύθυνος κατά των διακρίσεων του συλλόγου, Ντάνιελ Λέσερ.

