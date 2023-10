Ο Νουσέρ Μαζράουι μετά από τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου έμεινε εκτός προπονήσεων λόγω της υποστήριξης του στην Παλαιστίνη.

Εσωτερικό πρόβλημα έχει προκύψει στην Μπάγερν Μονάχου με τον Νουσέρ Μαζράουι να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Μαροκινός μπακ μοιράστηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο ευχήθηκε νίκη στην Παλαιστίνη στον πόλεμο με τους Ισραηλινούς. Μάλιστα ο Γιοχάνες Στάινινγκερ, βουλευτής του συντηρητικού κόμματος CDU, έσπευσε να απαιτήσει από τον βαυαρικό σύλλογο να λάβει μέτρα για το θέμα και ζητάει την απέλαση του.

Οι πρωταθλητές της Bundesliga ανακοίνωσαν πως θα υπάρξει συνάντηση με τον ποδοσφαιριστή, η οποία έγινε. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στη Γερμανία έκτοτε ο Μαζράουι έμεινε εκτός ομαδικών προπονήσεων και έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Μέχρι στιγμής οι Βαυαροί δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα κάποια τιμωρία του Μαροκινού αμυντικού.

