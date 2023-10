Σύμφωνα με τον Φλοριάν Πλέτενμπέργκ ο Ζερόμ Μπόατενγκ δέχθηκε κρούσεις από ομάδες της Ρωσίας και της Βραζιλίας και τις απέρριψε. Προπονείται με την U23 της Μπάγερν Μονάχου ο Γερμανός.

Ο Ζερόμ Μπόατενγκ παραμένει στην αγορά των ελεύθερων και ψάχνεται για τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη. Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός συζήτησε με την Μπάγερν Μονάχου το ενδεχόμενο επιστροφής του, είναι σε καλή σωματική κατάσταση, όμως οι δυο πλευρές δεν προχώρησαν σε συμφωνία λόγω της δυσαρέσκειας των οπαδών, εξαιτίας της υπόθεσης για την οικογενειακή βία που είχε καταδικαστεί.

Σύμφωνα με τον Φλοριάν Πλέτενμπεργκ ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός τις προηγούμενες ημέρες αρνήθηκε προτάσεις τόσο από τη Ρωσία όσο και από τη Βραζιλία. Θυμίζουμε πως δημοσίευμα από το εξωτερικό συνέδεσε τον Μπόατενγκ και με τον Ολυμπιακό.

Ο Γερμανός προπονείται αυτές τις ημέρες με την U23 της Μπάγερν και δεν αποκλείεται να κάνει και κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Πάντως παρά τον τραυματισμό του Ουπαμεκανό δεν προκύπτει κάποια αλλαγή σκηνικού αναφορικά με την επιστροφή του στην Μπάγερν.

