Η Μπάγερν Μονάχου γνωστοποίησε πως ο Ουπαμεκανό τραυματίστηκε στον αριστερό ιγνυακό τένοντα και τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως θα λείψει για τουλάχιστον ένα μήνα, όμως η στάση της για τον Μπόατενγκ δεν αλλάζει.

Η Μπάγερν Μονάχου την ίδια μέρα που είδε τον Ντε Λιχτ να ξεκινάει τρέξιμο και να πλησιάζει έτι περισσότερο στην επιστροφή του, γνωστοποίησε πως ο Νταγιότ Ουπαμεκανό τραυματίστηκε και θα χρειαστεί να μείνει εκτός, χωρίς να διευκρινίζει το διάστημα.

Σύμφωνα με τον γερμανό δημοσιογράφο, Νέιθαν Γκίσινγκ αυτό θα ξεπεράσει τον ένα μήνα, αφού το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αριστερό ιγνυακό τένοντα φαίνεται σοβαρό.

Bayern Munich have confirmed that Dayot Upamecano has suffered a muscle injury in his left hamstring against Freiburg following a scan.



Understand Upamecano is expected to miss around six weeks through injury. #FCBayern pic.twitter.com/sNJ2JJUPQO