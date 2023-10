Σύμφωνα με την Bild στο συμβόλαιο του Τσάμπι Αλόνσο υπάρχει ειδική ρήτρα που του επιτρέπει το 2024 να πάει σε μια εκ των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν ή Λίβερπουλ.

Τη δεδομένη στιγμή ο Τσάμπι Αλόνσο είναι το πιο «hot» όνομα προπονητή στην Ευρώπη. Ο Ισπανός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη Μπάγερ Λεβερκούζεν και μετά από επτά αγωνιστικές την έχει στην κορυφή της βαθμολογίας της Bundesliga. Ο 41χρονος κόουτς ανέλαβε τις Ασπιρίνιες τον Οκτώβριο του 2022, στην πρώτη του θητεία σε ανδρική ομάδα, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με ισχύ έως το 2026, όμως σύμφωνα με την Bild έχει βάλει μια ειδική ρήτρα που του επιτρέπει να φύγει νωρίτερα.

Όπως αναφέρουν οι Γερμανοί στο συμβόλαιο του με τη Λεβερκούζεν υπάρχει μυστικός όρος που του επιτρέπει να φύγει το καλοκαίρι του 2024, όμως για συγκεκριμένους προορισμούς. Ο λόγος για τις πρώην ομάδες του: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Mονάχου και Λίβερπουλ.

Αν το επόμενο καλοκαίρι λάβει πρόταση από μια εκ των τριών θα έχει τη δυνατότητα να σπάσει το συμβόλαιο του. Θυμίζουμε πως ο Αλόνσο έχει «συνδεθεί» με τη Ρεάλ ως διάδοχος του Κάρλο Αντσελότι.

